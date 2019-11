Maltempo, cade albero a Bagnoli: cittadini esasperati

Un brutto spavento per gli abitanti della zona più viva di Bagnoli, viale Campi Flegrei. Nella serata di ieri un albero, a causa del maltempo che sta imperversando da giorni, è caduto lungo la strada, non lontano dall'area pedonale.

Il pesante tronco nel crollare ha prima divelto un palo dell'illuminazione, poi si è abbattuto su di un'auto in sosta danneggiandola. Fortunatamente non ci sono feriti.

Sui social la cittadinanza lamenta una scarsa manutenzione del verde pubblico, tema particolarmente caldo nella X Municipalità come in diverse aree della città.

La risposta del presidente della Municipalità

"Queste due immagini potrebbero sembrare scollegate l'una dall'altra". Scrive il presidente della X Municipalità Diego Civitillo giustapponendo l'immagine dell'albero crollato ad una tabella dei fondi che il federalismo fiscale non eroga per Napoli.

"Invece l'una è l'effetto reale delle riforme che sono state realizzate negli ultimi anni - prosegue il presidente - Le prestazioni essenziali che vengono finanziate con la tassazione nazionale a parità di abitanti finiscono nelle casse di comuni del Nord a scapito di quelli del Sud. Ecco cosa significa federalismo fiscale e cosa produrrà l'autonomia regionale fortemente voluta dalla Lega".

"Le prestazioni essenziali invece di essere rafforzate dove c'è più necessità vengono tagliate ulteriormente con il risultato che manutenzioni, creazione di posti nido, prestazioni sanitarie e sociali sono sottofinaziate ed assolutamente carenti, se non inesistenti.

Per intenderci è come se il vostro collega, che svolge il vostro stesso lavoro, venga pagato il doppio o il triplo di voi esclusivamente perché vive il una strada rispetto ad un'altra. Il vostro collega mangerà meglio, si curerà meglio, avrà vestiti più caldi in inverno. Questo è quanto sta accadendo al Sud ed è un tema politico fondamentale. Altrimenti è inutile lamentrsi dei rapporti Svimez e della fuga endemica di giovani in cerca di lavoro e servizi".