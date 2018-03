Porta Capuana, il Comune taglia gli alberi. "Non ce n'era motivo", spiegano i cittadini

Una decina di alberi, dei pini, sono stati tagliati dall'impresa che sta effettuando i lavori di riqualificazione a Porta Capuana. I pini, ubicati all'esterno delle torri Virtù e Onore", rappresentavano secondo il locale comitato di cittadini 'Vivere il quartiere' "un piccolo patrimonio arborei per i residenti. Sono stati rimossi", spiegano dal comitato, "presumibilmente senza autorizzazione degli Uffici della Sovrintendente". A parlare è Enrico Cella, presidente dell'associazione.

Secondo Cella "gli alberi erano in ottime condizioni di salute, per cui non si comprendono le motivazioni di questo scempio. Vi è stata tutta la volontà dell'amministrazione comunale di Napoli di approvare e sostenere tale progetto che appunto prevedeva la morte e lo sradicamento degli alberi. I residenti sono sul piede di guerra. Non hanno condiviso la scelta di tagliare i pini"