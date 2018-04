Alberi davano fastidio ad un bar: tagliati

I tre alberi davano fastidio al titolare di un bar che lì probabilmente voleva piazzare dei tavolini in vista dell'arrivo dell'estate. Così si era preso l'incarico di tagliarli e si è guadagnato anche una denuncia per danneggiamento. È successo a via Tino da Camaino dove sono stati tagliati, con una sega artigianale, tre alberi piantati lungo il marciapiede.

A farlo è stato un 47enne di origine croate e residente a piazza Medaglie d'oro su richiesta di un esercente del posto. Per questo “lavoro” avrebbe guadagnato 30 euro. La richiesta è stata esaudita di notte ma mentre la stava eseguendo è stato fermato dai carabinieri della stazione “Capodimonte” del reggimento “Campania”. I militari lo hanno denunciato.