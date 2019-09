Alberi e verde urbano, arriva la firma di de Magistris: appalto da 1 mln di euro

Passi in avanti per quanto riguarda la manutenzione del verde di Napoli e del suo hinterland. Il sindaco della Città metropolitana Luigi de Magistris, infatti, ha approvato i progetti per l'affidamento di un “accordo quadro” volto all'esecuzione dei lavori di manutenzione e implementazioni degli alberi cittadini.

Gli interventi in programma

Questi gli interventi oggetto dell'appalto: abbattimento alberi che costituiscano un pericolo; eliminazione dei ceppi di alberi tagliati; ripristino dei marciapiedi; potatura degli alberi; potatura di arbusti e cespugli; valutazione visiva e/o strumentale della stabilità degli esemplari; lotta ai parassiti dei pini, del punteruolo rosso delle palme, del Marchalina ellenica e del cancro colorato dei platani; fornitura e messa a dimora di esemplari arborei; gestione dei residui vegetali. Si tratta di una serie di interventi non predeterminata numericamente, ma che saranno individuati dalla Direzione dei lavori.

Parte dell'appalto, anche una reperibilità h24 per 365 giorni l'anno, utile ad un vero e proprio servizio di pronto intervento. La spesa prevista è di oltre 1 milione e 200mila euro.