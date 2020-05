Un albero per ogni morto di Covid-19. La proposta arriva al sindaco de Magistris

Un albero per ogni defunto di Covid-19. Questa, in sintesi, la proposta che il consigliere comunale e Presidente della Commissione Infrastrutture e Mobilità del Comune di Napoli Nino Simeone ha fatto al sindaco di Napoli Luigi de Magistris e all'assessore al Verde Luigi Felaco, attraverso una lettera. L'idea è quella di piantare dunque - a oggi, sperando che il numero non salga - 128 alberi, o di dedicare, con una targa, un albero già esistente a una vittima del Covid-19, con il consenso dei familiari. Di seguito le dichiarazioni del consigliere Nino Simeone.

"Napoli come altre città ha pagato la pandemia, qui con 128 morti (sono i dati aggiornati a oggi, ndr). Un dato che rispetto ai numeri delle città del Nord è sicuramente più basso ma che comunque ha colpito fortemente tante famiglie napoletane. Famiglie che non hanno neppure potuto dare un ultimo saluto ai loro congiunti, morti in solitudine. Ho pensato perciò di scrivere una nota al sindaco e all'assessore al verde, proponendo, come già avvenuto in altre città italiane, di dedicare un albero ad ogni nostro concittadino defunto per Covid-19. Un albero da piantumare ex novo o anche già esistente, su cui apporre, di concerto con i familiari dei defunti, una targa personalizzata. Ho anche pensato che l'are più idonea potrebbe essere quella del Parco dei Camaldoli, ubicato in prossimità del Cotugno, che in tema Covid-19 ha rappresentato un simbolo nazionale di struttura ospedaliera di eccellenza ed efficienza".