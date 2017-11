Vomero, Sinistra Italiana denuncia: "La potatura degli alberi un disastro" (VIDEO)

"La potatura degli alberi in via Luca Giordano è avvenuta in modo disastroso", spiega Roberto Braibanti, responsabile del dipartimento ambiente di Sinistra Italiana. Braibanti spiega che quella che ha riguardato i platani storici del lungo viale vomerese "più che una potatura è una capitozzatura", cioè una potatura così violenta che rischia di peggiorare la situazione. "Se si tende, per una sorta di frenesia amministrativa, a potare alberi sani senza un reale pericolo, poi succede che, come qui al Vomero, gli alberi si ammalino e allora sì che diventano pericolosi. Un albero ammalato come questi platani può, alla lunga, crollare".

Braibanti spiega che la potatura violenta degli alberi è paragonabile a una ferita da taglio per un essere umano. Il taglio può cicatrizzarsi bene e rapidamente, ma può anche infettarsi ed è quello che succede al Vomero, dove una strada storicamente alberata potrebbe trasformarsi in qualche anno "per deficienze amministrative, perché non ci sono soldi, perché c'è un solo agronomo per l'intero territorio comunale, perché spesso si appaltano le potature a ditte edili che non hanno competenze". Braibanti avanza due proposte: "Istituire un regolamento sul patrimonio arboreo e al tempo stesso aumentarlo: si potrebbe cominciare dal Corso Vittorio Emanuele, strada che sarà comunque interessata da un restyling totale: cogliere quest'occasione per impiantare alberi a basso fusto, che riducono anche l'inquinamento e ci aiutano a vivere meglio".