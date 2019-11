Tragedia sfiorata a Soccavo, il maltempo abbatte due enormi alberi

Paura a Soccavo, dove poco dopo le 16 in via Po due alberi di imponenti dimensioni sono caduti al suolo. Per fortuna non si sono registrati feriti, ma danni ingenti ad alcune auto in sosta. Gli alberi sono precipitati da un'altezza di cinque metri.

"Ancora una volta assistiamo ad una tragedia sfiorata sul nostro territorio - è stato il commento di Lorenzo Giannalavigna, presidente della IX Municipalità - Da diverse settimane stiamo segnalando la necessità di intervenire sugli alberi ad alto fusto di competenza del Comune di Napoli. Non si può amministrare una città non tenendo conto della necessità di occuparsi della manutenzione del verde e destinando risorse così esigue ad un servizio che, specie in epoca di cambiamenti climatici, è essenziale per la sicurezza dei cittadini".

Intanto i tecnici del servizio verde comunale stanno intervenendo presso il cimitero di Pianura, dov'è in corso la messa in sicurezza di alcuni cipressi. Giannalavigna chiede un intervento analogo presso il cimitero di Soccavo.