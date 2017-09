Alberi abbattuti a Fuorigrotta: la protesta dei Verdi

Ventuno alberi sono stati abbattuti a Fuorigrotta nel corso dei lavori per la realizzazione della stazione della metropolitana del Parco San Paolo. L’operazione è stata criticata dai residenti e dagli ambientalisti ed in particolare dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli e dal presidente della Commissione ambiente, Marco Gaudini che hanno evidenziato come in realtà il progetto per la Metro preveda il ripristino del verde.

“Secondo la relazione tecnica – spiegano Borrelli e Gaudini - era necessario per migliorare la vivibilità di quella zona della città, visto che quegli abbattimenti hanno permesso l’apertura del cantiere per la costruzione della stazione della metropolitana che permetterà di ridurre il traffico in quella zona e, quindi, l’inquinamento. Questo però non significa che non controlleremo costantemente i lavori fino alla consegna definitiva della stazione, quando andremo a verificare se il verde esistente sia stato rimesso, in termini di quantità complessiva. Bisognerà vigilare anche sul rispetto dei tempi per evitare che anche in questo caso ci siano ritardi inaccettabili soprattutto perché creerebbero disagi ai residenti”.