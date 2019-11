"Faccio venire i miei amici guappi": portabagagli improvvisato offende gli agenti

Nella stazione centrale di Napoli un 79enne pregiudicato, già noto agli agenti della Ferroviaria, è stato fermato mentre si apprestava ad accedere allo scalo dove in passato è stato sanzionato svariate volte in quanto sorpreso a svolgere l’attività abusiva di portabagagli.

L’uomo, intercettato ai varchi, è stato bloccato e, alla richiesta degli agenti, si è rifiutato di fornire i documenti per l’identificazione. Invitato a seguirli in Ufficio, il settantanovenne ha iniziato ad inveire nei confronti dei poliziotti, accusandoli di effettuare “troppi controlli”, impedendogli così di poter “lavorare in pace”.

Inoltre l’uomo ha minacciato gli agenti di ritorsioni con “spedizioni punitive” ad opera di imprecisati suoi conoscenti “guappi”. Anche il settantanovenne, dopo l’identificazione, è stato deferito all’ autorità giudiziaria per rifiuto di generalità e minacce a Pubblico Ufficiale.