Aiuole davanti al pronto soccorso nel degrado: "Scempio senza fine"

Continua il degrado delle aiuole comunali situate di fronte al Pronto Soccorso del Cardarelli.

A denunciare tale scempio Alfredo di Domenico (Bukaman): "Sono anni che queste aiuole sono abbandonate al degrado più vergognoso. La manutenzione degli altri tre corpi di aiuole sono state prese in affido da una nota catena di negozi per l'elettronica ed elettrodomestici, ma questa di fronte al pronto soccorso del Cardarelli, il più grande del Mezzogiorno no. Restano in uno stato di vergognoso abbandono. Bisogna pur dire che sono abitualmente frequentate da persone senza fissa dimora e ai margini delle società ma non si comprende il motivo dell'abbandono da parte delle istituzioni. Mancano i cestini e qualsiasi contenitore per la raccolta dei rifiuti ragion per cui pure volendo gli sfortunati avventori non saprebbero dove conferire i loro rifiuti composti in genere da vaschette di cibo offerte dalla pietà umana. Al contrario le aiuole di pertinenza ospedaliera, come per un incredibile contrasto, sono manutenute in maniera perfetta, quasi maniacale".

(foto di Alfredo di Domenico)