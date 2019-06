Airpods contraffatti: sequestrati 2.365 auricolari

Erano già in vendita in sette negozi cinesi nell'area est di Napoli. Erano del tutto simili a quelli originali ma costavano molto meno. I militari della guardia di finanza di Napoli ha sequestrato un totale di 2.365 AirPods contraffatti. I prodotti replica di quelli della Apple erano messi in vendita al prezzo di 50 euro ed erano molto simili a quelli della casa di Cupertino.

I finanzieri hanno effettuato una perizia tecnica e hanno appurato che si trattava di una replica sequestrando tutti i pezzi in commercio in quei negozi. I titolari dei sette esercizi commerciali sono stati denunciati.