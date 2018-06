"Resterai sempre nel mio cuore": la fidanzata ricorda Agostino, ucciso in via Coroglio

"Resterai sempre nel mio cuore. Hai lasciato un vuoto dentro di me". Così la fidanzata di Agostino Di Fiore, 28enne ucciso all'alba di lunedì 11 giugno, ricorda il suo amore. L'uomo, originario di Scampia, è stato ucciso all'uscita da una discoteca in via Coroglio, probabilmente per una lite degenerata, partita all'interno del locale e proseguita all'esterno. Secondo le prime ricostruzioni Di Fiore, resosi conto del pericolo, avrebbe tentato la fuga in auto, ma avrebbe impattato un muro di cinta prima di essere freddato dal suo assalitore. Il presunto omicida è stato arrestato: si tratta di un ventenne residente al Pallonetto di Santa Lucia.