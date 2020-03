Pulizia trasporto pubblico, lavoratori in agitazione: rischio sciopero

Cub Trasporti Napoli ha dichiarato stamane lo stato di agitazione per tutto il proprio personale. Si tratta dei dipendenti della Samir Global Service, ditta appaltatrice per quanto riguarda le pulizie di Anm.

I sindacalisti spiegano che in una nota del 24 marzo la società avrebbe detto loro e al Comune - in una missiva - che gli stipendi del mese non sarebbero potuti essere corrisposti regolarmente per problemi intercorsi con lo stesso Comune.

Vista la situazione - spiegano - "La Cub Trasporti di Napoli dichiara ad horas lo stato di agitazione permanente. Nel caso che le autorità competente non interverranno a ripristinare il regolare pagamento dello stipendio è la sicurezza minima del lavoro i lavoratori decideranno quanto prima si astenersi del lavoro ai sensi dell'art. 2 comma 7 della Legge 146/90".

Uno sciopero che potrebbe pesare sul regolare funzionamento del trasporto pubblico napoletano in un momento particolarmente delicato.

