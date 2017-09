Duplice omicidio in vico Pergola, i killer hanno inseguito le vittime sotto casa

Eduardo Amoroso, 52 anni, e Salvatore Dragonetti, 44 anni, entrambi ritenuti affiliati al Clan Mazzarella e legati alla famiglia Giuliano, sono le vittime del duplice omicidio di vico Pergola, nel quartiere Vicaria.

Ad agire un commando armato composto da due killer giunti in scooter, che ha freddato le vittime sotto le proprie abitazioni. Amoroso (cognato dei fratelli Giugliano) e Dragonetti hanno provato a fuggire a piedi, senza riuscirci. Sono stati almeno 12 i colpi di pistola esplosi.

Amoroso aveva precedenti per armi droga, evasione e rapina. Dragonetti per lesioni, contrabbando di sigarette e associazione a delinquere. Il duplice omicidio si inserisce nella guerra tra il Clan Mazzarella e il Clan Contini, anche se non si esclude la faida interna all'origine dell'azione dei killer.

I commenti

"Un episodio - commenta Marco Di Lello, esponente del Pd e segretario della Commissione Bicamerale Antimafia - che ci ricorda quanta strada ci sia ancora da fare per liberare Napoli e la Campania da questo cancro. Se le Istituzioni avranno la capacità di lavorare assieme la vittoria è ancora possibile".