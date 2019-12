Agguato al Vasto, spari tra la folla: un ferito

Agguato a colpi di arma da fuoco al Vasto e più precisamente in via Venezia. I colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi da uno scooter in corsa, poi dileguatosi.

Un cittadino extracomunitario è rimasto ferito alle gambe.

Sul posto è giunta la polizia per ricostruire la dinamica e risalire all'identità degli autori dell'agguato. I colpi di pistola sono stati esplosi tra la folla.