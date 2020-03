Agguato in via Terracina, ferito un uomo in strada

Agguato in via Terracina a Fuorigrotta, a pochi passi dall'incrocio con via Caravaggio. Ferito un uomo, trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo. Preoccupano le ferite al torace e alla gamba del 43enne, ma non è in pericolo di vita.

Indagini in corso per stabilire l'esatta dinamica dei fatti. Gli autori dell'agguato si sono dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce.