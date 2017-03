Agguato ai Camaldoli, gambizzato il cognato del boss Polverino

Agguato in via Sant'Ignazio di Loyola, vicino ai Camaldoli. Un uomo di 56 anni è stato gambizzato con un colpo di pistola al ginocchio.

L'episodio, avvenuto ieri e riportato dal Mattino, vede come vittima il cognato di Giuseppe Polverino, boss di Marano in carcere da 5 anni.

Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato avvicinato da due persone in sella ad una moto che avrebbero poi fatto fuoco.

Per gli inquirenti l'episodio potrebbe essere collegato ad una sparatoria avvenuta alcune settimane fa a Marano. Di recente alla vittima era stato derubato l'automezzo utilizzato per le sue attività commerciali: il furto fu denunciato ai carabinieri.