Agguato in via Marina: gambizzato un 30enne

Un agguato è avvenuto questa mattina, poco prima delle 8, a Napoli, in via Marina. Un 30enne è stato ferito mentre era in sella al suo scooter: l'uomo è stato avvicinato da due sconosciuti, che hanno esploso diversi colpi di pistola, puntando alle gambe. I due assalitori sono scappati, la vittima è stata invece trasportata all'ospedale Loreto Mare con una ferita alla gamba sinistra. Ricoverato nel reparto Chirurgia d'urgenza, non sarebbe in pericolo di vita.

In ospedale sono arrivate le forze dell'ordine, che stanno interrogando il ferito.