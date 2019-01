Agguato ai Quartieri Spagnoli, gli spari nella roccaforte dei Mariano

Versa ancora in gravi condizioni V. E., l'uomo di 58 anni ferito ai Quartieri Spagnoli lo scorso venerdì sera in quello che pare a tutti gli effetti essere stato un agguato.

I colpi, tre, sono stati esplosi in via De Deo – a pochi passi da via Toledo – contro la vettura in cui si trovava la vittima designata.

Sull'episodio sta indagando la Squadra mobile, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia. Le prime ipotesi al momento vogliono quanto accaduto come parte delle frizioni camorristiche che stanno nascendo tra il Cavone e Montecalvario. Chi ha sparato al 58enne, secondo gli inquirenti, voleva ucciderlo.

Si ritiene che la vittima designata – già arrestato in passato – fosse vicino al clan Mariano. E la tentata esecuzione è avvenuta proprio nella zona feudo del clan dei "Picuozzi". Una situazione che fa salire alle stelle la tensione nell'ambiente criminale del centro storico partenopeo.