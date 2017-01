Agguato nella notte ai Decumani in un bar: due i feriti

Agguato nella notte nel centro storico di Napoli, in via Carrozzieri, culminato con il ferimento di due persone, Francesco Del Gaudio di 40 anni, con precedenti per droga e un 39enne incensurato. Una persona, a volto coperto, è entrata in un bar e ha iniziato ad esplodere una raffica di colpi di arma da fuoco ferendo alle gambe il 40enne e il 39enne, che sono stati trasportati d'urgenza in ospedale al Vecchio Pellegrini. Hanno riportato una frattura del femore e ferite multiple.

Sul caso indaga la polizia.