Agguato a Ponticelli: feriti due pregiudicati

Agguato nel pomeriggio in via Decio Mure, traversa di via Bartolo Longo a Ponticelli, culminato con il ferimento di Salvatore Solla, 64 anni e Giovanni Ardu, 43 anni.

I due pregiudicati sono stati raggiunti entrambi da quattro colpi di pistola. Maggiormente preoccupanti le condizioni di Solla, colpito al petto, mentre non rischia la vita il 43enne.

I due feriti sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale Villa Betania.

La Polizia ha trovato a poca distanza dal luogo dell'agguato una "Mini Cooper" con due fori di proiettile nella carrozzeria. L'auto è risultata intestata al 43enne rimasto ferito nell'agguato.