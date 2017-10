Agguato nella notte: "Piscariello" è stato ucciso con una raffica di colpi di pistola

Agguato a Casola di Napoli, culminato con l'omicidio di Ciro Orazzo, pregiudicato di 54 anni. L'uomo era a bordo della sua auto quando è stato raggiunto dai killer che l'hanno ucciso in via Provinciale, a Lettere, con una raffica di colpi di arma da fuoco.

Orazzo, conosciuto da tutti come "Piscariello", era sfuggito qualche anno fa ad un altro agguato. Aveva diversi precedenti per spaccio e traffico di droga. Gli inquirenti, al momento, non escludono alcuna pista, ma quella legata al traffico di droga nella zona dei monti Lattari potrebbe essere quella giusta.

Sul caso indagano i carabinieri di Castellammare di Stabia.