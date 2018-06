Angelo Raineri, 38 anni, è stato ucciso nella notte in un agguato, avvenuto al Rione Traiano. L'uomo è giunto in condizioni disperate all'ospedale San Paolo per le ferite d'arma da fuoco che gli hanno provocato gravi lesioni all'addome e agli organi interni.

Indagini in corso per risalire alla dinamica e ai colpevoli dell'agguato mortale che ha strappato alla vita il 38enne.