Agguato a Casalnuovo, muore una donna

Agguato di camorra a Casalnuovo, nel napoletano. Una donna, Immacolata De Rosa, 55 anni, è stata uccisa dai sicari. Ferito il figlio della vittima, Clemente Palumbo, 34 anni, probabilmente il vero bersaglio dei killer, che aveva dei piccoli precedenti.

Sul caso indagano i carabinieri.

Palumbo era alla guida della propria automobile, nei pressi della propria abitazione, quando i killer hanno esploso i colpi di arma da fuoco. La madre è stata trovata senza vita nel sedile posteriore della vettura. Il ferito è stato trasportato al Cardarelli e sottoposto ad una operazione chirurgica. In un primo momento non erano state trovate tracce di sangue sul sedile in cui era seduta la donna e si era ipotizzato che il decesso potesse essere stato provocato da un malore, ma il responso del medico legale giunto sul posto del delitto non lascia dubbi: ad uccidere Immacolata è stato un proiettile.