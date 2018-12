Agguato a Torre Annunziata, ferito un 41enne

Un 41enne di Gragnano è stato ferito in un agguato avvenuto a Torre Annunziata nel pomeriggio. Il 41enne, con precedenti per droga, è ferito in maniera seria ad una gamba, ma non è in pericolo di vita. L'uomo ha spiegato in ospedale a Boscotrecase, dove era raggiunto da solo, di essere stato colpito dagli spari.

Il raid potrebbe essere maturato negli ambienti dello spaccio della droga nel paese vesuviano.

Sul caso indagano i carabinieri di Torre Annunziata.