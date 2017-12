Agguato in tabaccheria, due feriti: colpito per errore anche un anziano

Agguato a Brusciano, nel napoletano. Due killer hanno fatto irruzione in una tabaccheria situata in piazza Guido De Ruggiero per colpire V. T. ritenuto affiliato al clan Rega. L'uomo è stato ferito ad una gamba ed è stato trasportato d'urgenza a Villa Betania.

Un colpo di arma da fuoco ha colpito per errore anche un anziano.

Sul caso indagano i carabinieri di Castello di Cisterna.