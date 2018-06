Agguato sventato a Ponticelli: arrestati due uomini del plotone

Erano riusciti a sventare un primo agguato già pianificato per il pomeriggio. Agguato che sarebbe poi avvenuto qualche ora più tardi. Lunedì pomeriggio in via Eugenio Montale i poliziotti del commissariato Ponticelli erano all’interno del cortile dell’abitazione di un uomo che doveva essere sottoposto a controllo quando sono arrivati alcuni scooter con a bordo uomini armati di pistole ed un mitra, travisati da bandane e cappellini. L’immediato intervento degli agenti ha impedito che il gruppo armato potesse portare a termine la sua azione verso l’obiettivo predestinato.

Nell’inseguimento i quattro si erano tuttavia liberati dei cappellini che hanno consentito ai poliziotti di riconoscerli e di far scattare una denuncia in stato di irreperibilità per porto abusivo di armi e minacce. Ieri sera gli agenti hanno arrestato due dei quattro componenti della banda armata di lunedì. Si tratta di due giovani di 22 e 24 anni, entrambi napoletani. Dovranno rispondere del reato di detenzione e porto abusivo di arma semi automatica con caricatore contenente 15 proiettili. I poliziotti hanno notato i due giovani dapprima a bordo di uno scooter con il quale si sono allontanati, facendo perdere momentaneamente le loro tracce.

Ma i poliziotti hanno continuato a perlustrare il rione Fiat, incrociando di nuovo i due giovani a bordo di una Lancia Y. A questo punto li hanno inseguiti e fermati. Nell’auto i poliziotti hanno rinvenuto, accanto allo sportello, una felpa e al suo interno una pistola modello Sig-Sauer priva di matricola e completa di caricatore di 15 cartucce cal 9. L’arma è stata sequestrata, mentre i due arrestati sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Poggioreale. Nella notte tra il 25 ed il 26 giugno è comunque avvenuto un agguato ai danni di un uomo vicino al clan Di Micco nella stessa strada. Tocca gli investigatori capire se gli arrestati siano stati coinvolti anche nell'agguato riuscito.