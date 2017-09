Agguato sulla Statale 162: ferito un 32enne

Un 32enne di Casalnuovo viaggiava sulla sua automobile sulla Statale 162 che da Volla porta a Cercola, quando, questa notte, è stato affiancato da una vettura con a bordo tre persone. L'uomo, colpito da diversi colpi di arma da fuoco di una calibro 9x21, rimanendo ferito alle braccia e al torace, è stato soccorso dai passanti e trasportato d'urgenza al Loreto Mare, dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico.

Sul posto sono giunte due pattuglie dei carabinieri, che hanno trovato i bossoli sull'asfalto. Giallo sul movente, le forze dell'ordine al momento non escludono nessuna pista. Il ferito D.C. aveva precedenti per rapina e spaccio ed era stato di recente in carcere.