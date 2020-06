Panico in spiaggia, uomo estrae la pistola e fa fuoco verso una donna

Una donna è rimasta ferita da colpi d'arma da fuoco mentre era in spiagga a Seiano, in Costiera Sorrentina. La vittima dell'agguato è stata raggiunta da un uomo (a quanto pare il suo partner) che ha estratto la pistola e ha fatto fuoco, gambizzandola. La notizia è riportata dal Fatto Vesuviano.

L'episodio ha, comprensibilmente, scatenato il panico tra i bagnanti che nel pomeriggio di ieri, giovedì, erano in spiaggia. Tutti sono immediatamente scappati, mentre la donna è stata soccorsa dal 118 che l'ha trasportata all'ospedale di Vico Equense, dove è arrivata in codice rosso. Le sue condizioni, tuttavia, non sono disperate e la donna non è in pericolo di vita. Nessuna traccia, invece, dell'aggressore, che si sarebbe dileguato dopo aver fatto fuoco. Sui fatti indagano le forze dell'ordine, che cercano in queste ore anche di ricostruire il movente, che sembrerebbe di natura passionale.