Spari in una caffetteria, 44enne trasportato in gravi condizioni al Cardarelli

Un uomo ha fatto irruzione in una caffetteria di Miano, in via Lazio, intorno alle ore 19.00, esplodendo tre colpi di arma da fuoco contro Gaetano Cirillo, un 44enne pregiudicato residente a Scampia.

L'uomo, con precedenti per droga, rapina e associazione a delinquere, è stato soccorso dalle persone presenti nel locale e accompagnato al Cardarelli, dove è ricoverato in rianimazione in gravi condizioni.

Gli agenti del Commissariato di Scampia si sono portati sul posto quando il delitto era già stato compiuto e hanno recuperato alcuni bossoli di arma da fuoco.