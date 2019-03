Un 63enne ha dichiarato di essere rimasto ferito da due colpi di arma da fuoco (alla spalla e al fondoschiena) nella notte ad Acerra. L'uomo si è recato autonomamente al pronto soccorso ad Acerra, dove è stato medicato, raccontando quello che gli era accaduto.

Indagini in corso delle forze dell'ordine per verificare la veridicità dell'accaduto e per risalire agli eventuali autori del raid.