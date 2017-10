Agguato a Secondigliano, esce dal carcere e viene colpito con numerosi colpi di pistola: è grave

Agguato questa mattina alle 7.15 del mattino davanti al carcere di Secondigliano. Un uomo, in semilibertà, appena uscito dal carcere per recarsi al lavoro in un comune di Arzano, è stato ferito con numerosi colpi di arma da fuoco. L'uomo era in auto quando è stato raggiunto dai killer, che lo hanno ferito gravemente.

Le sue condizioni, secondo quanto trapela, sarebbero gravi. Sul caso indagano i carabinieri giunti tempestivamente sul posto. Trovati 5 bossoli calibro 9.