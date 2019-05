Omicidio davanti all'asilo, fermate sette persone

Vasta operazione di polizia e carabinieri a San Giovanni a Teduccio, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, per l'esecuzione di un fermo d'indiziato di delitto nei confronti di 7 persone ritenute esponenti del clan D'Amico-Mazzarella per l'omicidio di Luigi Mignano avvenuto lo scorso 9 aprile davanti ad una scuola e di una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 5 appartenenti al clan camorristico Formicola per gli omicidi dei fratelli Massimo e Salvatore Petriccione avvenuti il 29 giugno 2002 e l'8 marzo 2004.

Dinamica

Luigi Mignano fu vittima di un raid mentre era con il figlio Pasquale, rimasto ferito, e il nipotino che stavano accompagnando a scuola. L'agguato fu stigmatizzato anche dal presidente della Repubblica, in visita a Napoli il 13 aprile. Mattarella si recò infatti sui luoghi dell'omicidio nella parrocchia San Giuseppe e Madonna di Lourdes nel Rione Villa, a pochi passi all'incrocio tra via Sorrento e via Ravello.

Vittoria dello Stato

“Dodici arresti a Napoli: cinque esponenti del clan Formicola e sette del clan D’Amico. Complimenti a Polizia e Carabinieri per i velocissimi arresti di questi camorristi che hanno sparato per le vie di Napoli. È una risposta concreta: lo Stato c’è, si fa sentire, non dà tregua ai boss. Ed episodi come quello di ieri non resteranno impuniti. Vinceremo noi”. Lo dice il ministro dell’Interno Matteo Salvini.