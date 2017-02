Agguato nel cuore del Rione Sanità: feriti padre e figlio

Due persone sono state ferite nella serata di sabato nel corso di un agguato nel quartiere Sanità.

La sparatoria è avvenuta in via San Vincenzo. Le vittime sono un padre ed un figlio, che si trovavano all'interno di un garage.

Ad esplodere i colpi d'arma da fuoco - come riferisce il Corriere del Mezzogiorno - sarebbero state due persone in sella ad una vespa. Paura tra le persone in quel momento in strada.

I feriti sono ora ricoverati presso l'ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli.