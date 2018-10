Agguato a San Giovanni: un morto, un ferito e quindici colpi esplosi | VIDEO

Appena un giorno dalla marcia delle scuole contro le stese, a San Giovanni a Teduccio si torna a sparare e stavolta non verso i balconi. Un morto e un ferito il bilancio dell'agguato in piazza San Giovanni Battista, davanti alla basilica del quartiere della periferia Est di Napoli.

Tanti i colpi esplosi, almeno quindici, che non hanno lasciato scampo a Salvatore Soropago, 37 anni, con precedenti penali per furto. Ferito un giovane di 21 anni, senza precedenti, che è stato portato all'Ospedale Loreto Mare. Il ragazzo non è in pericolo di vita.