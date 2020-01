Si chiamava Stefano Bocchetti il 44enne ucciso stamane a colpi d'arma da fuoco a Miano, in una sala giochi. Secondo fonti interne alle forze dell'ordine, la vittima era un ex esponente del clan Lo Russo. È stato ucciso alle 6.30, in quello che sembrerebbe a tutti gli effetti un agguato camorristico.

I carabinieri sul posto stanno cercando di ricostruire la dinamica.