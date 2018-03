Agguato notturno a Ponticelli, muore un 29enne: inutile la corsa in ospedale

Un 29enne, Salvatore D'Orsi, già noto alle forze dell'ordine è morto questa mattina in seguito a ferite da arma da fuoco. Ieri l'uomo è stato raggiunto da alcuni proiettili in un agguato a Ponticelli avvenuto in tarda serata, intorno alle 23:20. L'uomo era in strada ed è stato affrontato: tre colpi l'hanno raggiunto al torace e all'addome. Stando alla prima ricostruzione, l'uomo ha raggiunto a piedi via Oplonti, dove abita con i genitori: soccorso dal padre, è stato accompagnato nella clinica Villa Betania.



Operato d'urgenza, il 29enne non è riuscito a ristabilirsi ed è morto in mattinata. Indaga la squadra mobile del comissariato Ponticelli.