Ponticelli, un 19enne ucciso e un ferito. La ricostruzione dell'agguato

Essere bersaglio di un agguato notturno in via Al Chiaro di Luna deve avere un sapore beffardo. Si torna a sparare a Ponticelli. Un morto, Emenuele Errico, 19 anni, e un ferito, un uomo di 30 anni di Volla con precedenti per droga.

Dietro la recente toponomastica che ha affidato nomi ricchi di fascino a queste strade ci sono la vecchia via Sambuco e il parco Conocal, una delle zone più degredata di tutto il napoleteno, un parco degli orrori, quasi interamente in mano alla criminalità organizzata.

I due sono stati raggiunti dal commando di fuoco in serata. Errico era in strada nonostante stesse scontando i domiciliari. Una violazione che gli è costata molto cara. La spedizione di morte ha i tratti dell'approssimazione, perché a fronte dei diversi colpi esplosi, uno solo ha raggiunto la schiena del giovane. Entrambi feriti sono stati trasportati nel vicino pronto soccorso della Villa Betania. Le condizioni di Errico sono apparse subito gravi. Il 19enne si è spento poco dopo. Resta ancora ricoverato il 30enne, che non è in pericolo di vita e potrebbe essere fondamentale per la ricostruzione dell'agguato.

Le indagini sono affidate ai carabinieri. Sul posto è ancora al lavoro la scientifica. Movente e modalità dell'incursione nel Conocal sono al vaglio degli investigatori.