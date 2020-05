Agguato nella zona orientale di Napoli: ferito un 50enne

Un uomo di 50 anni è stato ferito nel pomeriggio di oggi nella zona est di Napoli con colpi di arma da fuoco.

La vittima, che ha precedenti, sarebbe stata affiancata da due persone a bordo di uno scooter e uno di loro avrebbe fatto fuoco.

Il 50enne è stato trasportato all'Ospedale del Mare, dove è tutt'ora ricoverato. Le sue condizioni sarebbero serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sull'accaduto indaga la Polizia.