Agguato a Napoli, killer in azione in scooter: due feriti

Agguato a Ponticelli nel primo pomeriggio. Due pregiudicati sono stati feriti a colpi d’arma da fuoco da due killer giunti in scooter. Questi ultimi hanno affiancato il mezzo a due ruote delle vittime ferendole in maniera seria.

Il commando è entrato in azione in via delle Villa Romana, a pochi passi dal Lotto Zero.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I due feriti sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale del Mare. Non sono in pericolo di vita.