Agguato di San Silvestro alla Pignasecca: ferito un innocente

Era un agguato di camorra, quello che il 31 sera ha portato al ferimento di un uomo nella zona della Pignasecca. Inizialmente si era parlato di un proiettile vagante dovuto ai festeggiamenti di San Silvestro.

Il raid in piena regola, però, ha sbagliato bersaglio. Il 45enne della provincia di Avellino colpito è un incensurato che nulla ha a che vedere con i clan: era in centro per far visita alla madre anziana.

L'uomo è stato ferito mentre si trovava a bordo della sua auto, intorno alle 18.30. È stato ricoverato all’ospedale Vecchio Pellegrini. Lì i medici hanno asportato il proiettile che si era conficcato alla base del collo senza – fortunatamente – generare lesioni gravi.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i colpi erano indirizzati ad un altra persona che si trovava nei pressi della vettura del 45. Altri tre spari hanno colpito un furgone parcheggiato lì vicino.