Agguato piazza Nazionale, intercettazione "incastra" il killer

Novità importanti dalle intercettazioni ambientali sull'agguato di piazza Nazionale, nel quale sono rimasti feriti in maniera grave il 3 maggio scorso Salvatore Nurcaro, la piccola Noemi e la nonna.

Salvatore Nurcaro, vero obiettivo del raid, in un intercettazione ambientale carpita nell'ospedale dove era stato ricoverato dopo l'agguato, avrebbe fatto il nome del killer. L'intercettazione è stata consegnata al Tribunale del Riesame di Napoli che dovrà pronunciarsi sulla richiesta di scarcerazione presentata dai legali di Armando e Antonio Del Re. I due fratelli sono stati arrestati rispettivamente in provincia di Siena e in provincia di Napoli, lo scorso 10 maggio in un blitz coordinato dalla Procura partenopea.