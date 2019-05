Agguato piazza Nazionale, i testimoni: "Dopo gli spari abbiamo visto la bimba ferita"

C'è anche una bambina di quattro anni tra i feriti nell'agguato di piazza Nazionale. Gli altri due sono il pregiudicato Salvatore Nurcaro, probabilmente l'obiettivo del raid, e una donna che era in automobile. Una sparatoria in pieno giorno in una delle piazza più trafficate della città. Paura tra i passanti, soprattutto nei pressi del bar Elite, all'incrocio con via Acquaviva. I testimoni raccontato degli spari, almeno otto, e delle urla che si sono sentite subito dopo. "Mi sono nascosto sotto al bancone - spiega il titolare del bar - è durato tutto pochissimo. Poi sono uscito e ho visto la bambina ferita a una spalla".