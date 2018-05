Agguato nella notte nel napoletano: uomo in gravi condizioni

Si torna a sparare nel napoletano. Un 28enne è stato ferito nella notte con quattro colpi di arma da fuoco.

Il giovane, che come riferisce l'Ansa ha precedenti per stupefacenti,è stato portato all'ospedale Loreto Mare da un suo amico, che ha raccontato alla Polizia di averlo trovato sanguinante su un marciapiede in via Roma, a Portici, dove però non sono state trovate tracce di sangue. Il ferimento potrebbe essere dunque avvenuto altrove.

Sottoposto ad intervento chirurgico, l'uomo è ora in prognosi riservata.