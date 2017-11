Agguato a Ponticelli, muore Ciro Nocerino: ferito per errore un 33enne

Agguato a Ponticelli in via Comunale Maranda. Ciro Nocerino, 38enne pluripregiudicato, è rimasto ucciso sotto i colpi dei killer. Ferito al gluteo per errore Fabio Tramontano 33 anni, perito assicurativo, che si trovava in via Comunale Maranda per lavoro (per una perizia su un'auto).

Tramontano è stato trasportato al Loreto Mare. le sue condizioni non destano preoccupazioni.

Sul caso indaga la polizia. L'agguato è avvenuto davanti ad una concessionaria.