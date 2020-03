Agguato nel Piano Napoli: un morto

Raid intorno alle 2 del mattino a Boscoreale nel Piano Napoli. Un 30enne di Torre del Greco, Antonio Rivieccio, è stato colpito all'altezza dell'inguine forse per un avvertimento. Il colpo d'arma fuoco però gli ha reciso un'arteria provocandone la morte.

Vana la corsa in ospedale, per il 30enne torrese non c'è stato nulla da fare.