Agguato in una caffetteria: ferito un 44enne

Il mese di agosto si chiude con l'ennesimo agguato di camorra. Intorno alle ore 19.00 un uomo, Gaetano Cirillo, è stato ferito a colpi di arma da fuoco mentre si trovava in una caffetteria in via Lazio a Miano.

Non è dato al momento ricostruire con precisione la dinamica dei fatti né sapere con certezza se fosse Cirillo l'obiettivo di chi ha fatto fuoco.

Gli agenti del Commissariato di Scampia si sono portati sul posto quando il delitto era già stato compiuto e hanno recuperato alcuni bossoli.

Nel frattempo l'uomo era stato trasferito al Cardarelli, dove verserebbe in gravi condizioni.