Agguato sull'Asse Mediano, ucciso un 50enne: il video

Un 50enne già noto alle forze dell'ordine è stato ucciso nella sua auto, mentre percorreva l'Asse Perimetrale Melito-Scampia, all'altezza dello svincolo per Acerra in direzione Napoli. Si tratta di Gennaro Sorrentino, classe 1969, di Scampia, già noto alle forze dell'ordine: è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco mentre era alla guida della sua auto. La circolazione in direzione Napoli è al momento interrotta. I carabinieri fanno uscire gli automobilisti a Grumo Nevano.

È deceduto in pochi istanti e l’utilitaria è finita contro il guardrail.