Agguato a Piscinola, Avolio è stato prima investito: continuano le indagini

Si trova ancora ricoverato in gravi condizioni al Cardarelli Mario Avolio, il 35enne di Piscinola oggetto di un agguato avvenuto nelle prime ore di ieri in via Nuova Dietro la Vigna, al confine con Scampia.

Sul caso proseguono le indagini, condotte dal Commissariato di polizia di Scampia. Secondo quanto riportato da Internapoli, alcuni testimoni avrebbero parlato di un diverbio avuto da Avolio con una persona. Poco dopo, il 35enne sarebbe stato prima investito, poi colpito con una calibro 22 al volto e ad un fianco.

Una lunga e delicata operazione chirurgica ha permesso ai medici di rimuovergli il proiettile. A quanto pare, dovrebbe ritornare presto sotto i ferri.

Avolio, sposato con la nipote di due elementi di spicco dei Bocchetti – entrambi detenuti – pare non essere legato a nessuna organizzazione camorristica. Una delle piste seguite dagli inquirenti è quella passionale, ma si continua ad indagare a 360 gradi.