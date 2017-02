Agguato a Giugliano, spari in strada: due feriti gravi

Due persone sono state raggiunte da diversi colpi di arma da fuoco esplosi dai killer, giunti in scooter, in via San Vito a Giugliano.

Sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Giugliano, che si sono lanciati all'inseguimento dei malviventi. Sono Nello di Biase, 29 anni, figlio del boss Michele (detto Paparella), scomparso nel 2015 e Silvano Ciccarelli 25 anni i due feriti nell'agguato.

I feriti sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale San Giuliano. Secondo quando trapela sono in gravi condizioni e rischiano la vita.

Sul posto sono stati trovati otto bossoli d’arma da fuoco.